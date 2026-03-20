Esenler TEM Otoyolu\'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı

Esenler TEM Otoyolu Edirne İstikameti yan yolda seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktığı bildirildi. Yangın sonrası olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOLCU OTOBÜSÜ ALEVLERE TESLİM OLDU

Esenler TEM Otoyolu Edirne istikameti yan yolda seyir halindeki bir yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.