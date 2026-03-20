Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika, Hürmüz'de Misyon İçin Şartlar Belirledi

20.03.2026 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması için kalıcı ateşkes ve uluslararası çerçeve istiyor.

Belçika hükümeti, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik olası bir misyona, ancak kalıcı ateşkes sağlanması ve uluslararası bir çerçevenin oluşturulması halinde katılacağını bildirdi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, kabine toplantısında Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere ile birlikte Belçika'nın da Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanmasına katkı sunması yönündeki talep görüşüldü.

Toplantı sonrası varılan sonuçta, Belçika'nın "kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve açık bir uluslararası çerçeveye sahip bir misyonun oluşturulması halinde" katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi. Nihai kararın ise bu şartların oluşmasının ardından tüm unsurlar dikkate alınarak verileceği ifade edildi.

Kabine ayrıca Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'dan gelen askeri destek taleplerini de değerlendirdi.

Hükümet, söz konusu taleplerin daha ayrıntılı incelenmesine karar verirken, bu sürecin Savunma Bakanlığı yerine Dışişleri Bakanlığının diplomatik ağı üzerinden yürütülmesini kararlaştırdı.

Bölgedeki diplomatların, taleplerin kapsamını netleştirmesi ve Belçika'nın askeri alanın ötesinde ne tür katkılar sunabileceğini değerlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 23:17:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.