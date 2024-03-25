Adana\'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gıda İthalatında Gümrük Müşavirliği Raporu Zorunlu Hale Getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde olan ithalat ürünlerine dair gümrük müşavirliği raporu zorunluluğu getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte, gıda ile temas eden ürünlerin ithalatında ürünlerin kullanım amacına uygunluğunun tespiti büyük önem taşıyor. İthalatçılar, ürünlerin beyan edilen amaçları dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda sorumlu tutulmaktadır. Bu düzenleme birçok sektörü ve firmayı etkileyecek niteliktedir.