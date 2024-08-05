Adana Şakirpaşa Havalimanı\'nın Kapatılmaması İçin Basın Açıklaması Yapıldı

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(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması gerektiğini belirterek, "Adana Şakirpaşa Havalimanı hem stratejik öneme sahip hem NATO'ya kayıtlı hem de vatandaşımızın kısa sürede istediği yere ulaşması için çok uygun bir havalimanı. Pistleri uzatılsa, biraz bakımı yapılsa çok uzun yıllar bölge halkına hizmet etmeye devam edebilir, böylece memleketin kaynakları da heba edilmemiş olur" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması için havalimanı önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, CHP Adana Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler; çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri ile Adanalılar katıldı.

Açıklamadan önce CHP Genel Başkan Yardımcısı-Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve Ayhan Barut'un, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması için şu ana kadar gerçekleştirdikleri eylemler, yaptıkları konuşmalar, kamuoyuna, yöneticilere verdikleri mesajlar ve girişimlerin yer aldığı video gösterimi yapıldı.

Yansıtılan videoda Burhanettin Bulut, "Buranın adını deprem felaketinde sıkça duydunuz çünkü bölgedeki havalimanlarında sıkıntı çıkınca bölgenin tüm yardımları Adana Havalimanı'nda gerçekleşti. Adana Havalimani uzun süredir kapatılmak isteniyor. Tarım arazileri köylülerden satın alındı ve daha sonra kamulaştırıldı. Yandaş bir mütahite burayı peşkeş çekerek yeni havalimanı yapmak istiyorlar" ifadesini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da şunları söyledi:

"Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye gibi 8 milyonun üzerinde nüfusu olan bir bölgeye hizmet eden Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılması gerekmiyor. Elbette memleketin bir noktasında bir ihtiyaç varsa giderilsin ama gerçekler ortadayken Adana Havalimanı'nın kapatılmasının hiçbir mantığı yok. Adana Şakirpaşa Havalimanı hem stratejik öneme sahip hem NATO'ya kayıtlı hem de vatandaşımızın kısa sürede istediği yere ulaşması için çok uygun bir havalimanı. Pistleri uzatılsa, biraz bakımı yapılsa çok uzun yıllar bölge halkına hizmet etmeye devam edebilir, böylece memleketin kaynakları da heba edilmemiş olur."

"Adana Şakirpaşa Havalimanı stratejik öneme sahip"

Zeydan Karalar, Adana Havaalanı'nın sadece Adana için önemli olmadığını söyleyerek, 6 Şubat depremlerinde yardımları ulaştırmada çok kritik bir konumda olduğunu belirtti. Zeydan Karalar, havaalanının kentin 40 kilometre dışına taşınma planını eleştirdi.

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması için yıllardır uğraş verdiklerini, CHP Adana Milletvekilleri ve yöneticileriyle birlikte çok çaba gösterdiklerini ifade eden Zeydan Karalar, şunları kaydetti:

"Adana Şakirpaşa Havalimanı çok stratejik öneme sahip. 6 Şubat depremlerinde kısa sürede afetzedelere buradan yardım gitti. Arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini taşıyan yüzlerce uçak Adana Havalimanı'na indi ve buradan hemen afet bölgesine, belediyemizin desteğiyle yardım ulaştırıldı. Ülkemiz deprem bölgesi, bir afet olması durumunda şimdi uçaklar 40 km öteye inecek."

Son yıllarda yapılan yeni havaalanlarının verimsiz olduğunu ifade eden Karalar, "Bu iktidar döneminde açılan kaç tane havaalanı iş yapmıyor. Adana Havaalanı hem stratejik öneme sahip hem NATO'ya kayıtlı hem de vatandaşımız çok kısa sürede ulaşıyor. Bu havaalanın pistleri uzatılsaydı başka bir havaaalına gerek kalmayacaktı. Ülkenin kaynaklarının nasıl harcandığının bir göstergesidir bu" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından protesto yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sırasında havalimanının kapatılmamasına yönelik mesajlar içeren pankart ve dövizler taşındı, sloganlar atıldı.