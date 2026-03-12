Adana Şalgamı AB Tescili Aldı - Son Dakika
Adana Şalgamı AB Tescili Aldı

Adana Şalgamı AB Tescili Aldı
12.03.2026 17:10
Adana, şalgamının AB'den coğrafi işaret almasıyla üretimini artırmayı hedefliyor.

'ÜRETİMİN YÜZDE 96'SI ADANA'DA YAPILIYOR'

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana şalgamının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasının ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Uzun bir süreçten geçtiklerini belirten Bayram, "Türk Patent Enstitüsü'ne başvurumuzu 2014 yılında yaptık. Ardından 2020'de markamızı tescilledik. Avrupa Birliği başvurumuzu ise Nisan 2023'te gerçekleştirdik. Patent başvurumuzun onaylanması 2025 Kasım ayında tamamlandı. 3 aylık askı sürecinin ardından bugün itibarıyla şalgamımız resmen tescillendi. Ülkemizdeki şalgam üretiminin yüzde 96'sının yapıldığı kentimizin artık patentli bir ürünü oldu" dedi.

'ŞALGAM İHRACATININ ARTACACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Dünyada 16 ülkeye şalgam suyu ihraç edildiğini belirten Bayram, tescille birlikte ihracatın daha da artmasını beklediklerini söyledi. Bayram, "Bu patentten sonra ihracatımızın artacağını düşünüyorum. Artık yeni bir görevimiz var; yereldeki patentli ürünlerimizi denetimli üretimle takip edeceğiz. En kısa sürede patentli firmalarımızı denetleyeceğiz. Şalgam güzel bir içecek olmasının yanı sıra tarımda da özellikle kırmızı havuç üretiminde önemli bir yatırım alanı oluşturacak. Kırmızı havuca olan talep de artacaktır. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Şalgam, AB'den tescil alan 45'inci ürünümüz oldu. Bunun kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dünyada 16 ülkeye ihraç ettiğimiz şalgamın, bu tescille birlikte daha geniş pazarlara ulaşacağına inanıyorum. Üreticilerimiz artık Avrupa Birliği patentli ürünümüzü tüm dünyaya tanıtarak ihracatlarını artıracaktır. Avrupa Birliği'nden tescil almak zorlu bir süreçti. Bu gelişmenin gastronomi kenti olan Adana'ya da önemli katkı sağlayacağını umuyorum" diye konuştu.

'ADANA İÇİN GURUR VERİCİ'

Şalgam suyu üreticisi Mehmet Can Aytar, ürünün tescillenmesinin kent için gurur verici olduğunu belirterek, "Şalgamımız, tüm Türkiye'nin bildiği bir lezzet olmasının yanı sıra artık tüm dünyaya da açıldı. Tescillenmesi hepimiz için gurur verici bir olay oldu. Şalgamın artık hak ettiği değeri göreceğini düşünüyoruz. Adana'nın sembollerinden biri haline gelen şalgam; sindirimi kolaylaştırıyor, bağırsaklara iyi geliyor ve sayamadığımız birçok faydası var. Sofraların yanında hafifliğiyle uyum sağlayan bir içecek. Şalgamın ülkemizden Avrupa'ya, oradan da tüm dünyaya duyulacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KENTİMİZİN ADINI DUYURMAK İÇİN GÜZEL OLDU'

Şalgamı düzenli olarak tükettiğini belirten İlyas Yamanbağ ise "Şalgamı sürekli gelip burada tüketiriz. Bazı hastalıklara şifa kaynağı olan içeceğimiz, soğuk kış günlerinde de sıcak yaz günlerinde de bize iyi geliyor. Adana şalgamının dünyada tescil alması, kentimizin adını duyurmak için çok güzel oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Gastronomi, İhracat, Ekonomi, Güncel, Adana, Son Dakika

