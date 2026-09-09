Adana Seyhan'da bahçe duvarındaki korkuluk demiri koluna saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evin bahçe duvarına çıkan çocuğun kolu korkuluk demirine saplandı. İtfaiye ekiplerinin korkuluğu kesmesiyle çocuk, kolundaki demir parçasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarına çıkan çocuğun kolu korkuluk demirine saplandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çocuk, itfaiye personelinin korkuluğu kesmesinin ardından kolundaki demir parçasının çıkarılması için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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