Adana Seyhan\'da narkotik operasyonunda 89 gram kokain ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Adana Seyhan'da narkotik operasyonunda 89 gram kokain ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Seyhan ilçesinde Sümer Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlenen narkotik operasyonunda 89 gram kokain, 26 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri S.A'ya (23) ait Sümer Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Ekipler, evde yaptıkları aramada çeşitli yerlere gizlenmiş poşetlerde 89 gram kokain, 26 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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