Adana Seyhan'daki sebze halinde çıkan yangında 22 iş yeri zarar gördü - Son Dakika
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Adana Seyhan'daki sebze halinde çıkan yangında 22 iş yeri zarar gördü

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Adana Seyhan\'daki sebze halinde çıkan yangında 22 iş yeri zarar gördü
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Adana Seyhan'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki 21 iş yerine sıçradı ve yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında 22 iş yerinin zarar gördüğü öğrenildi, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ADANA'da sebze halindeki bir iş yerinde çıktıktan sonra çevresindeki 21 iş yerine de sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 22 iş yeri zarar gördü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Sebzelerin depolandığı alanda çıkan, plastik kasalar nedeniyle hızla büyüdü. Alevler, bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek için adrese yönlendirildi. Ekipler, alevlere köpüklü ve tazyikli sularla müdahale ederken, hal esnafı da yangının henüz ulaşmadığı yerdeki plastik kasaları uzaklaştırarak çalışmalara yardım etti.

22 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 22 iş yerinin zarar gördüğü öğrenildi. İş yerlerinde soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana Seyhan'daki sebze halinde çıkan yangında 22 iş yeri zarar gördü - Son Dakika
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