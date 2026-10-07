Adana Valisi, 10. Lezzet Festivali'nde 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi - Son Dakika
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Adana Valisi, 10. Lezzet Festivali'nde 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi

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Adana Valisi, 10. Lezzet Festivali\'nde 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi
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Adana Valisi Mustafa Yavuz, 9-11 Ekim'de düzenlenecek 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyondan fazla kişinin katılmasını hedeflediklerini belirtti. Festival alanında yaklaşık 250 çadır ve 70 lezzet durağı olacağını, 1000 dronla gösteri sunulacağını kaydetti.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, 9-11 Ekim'de düzenlenecek 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyondan fazla kişinin katılmasını hedeflediklerini belirtti.

Vali Yavuz, festival alanının kurulacağı Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yavuz, festivalin bu yıl "Acısıyla Tatlısıyla 10 Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenleneceğini söyledi.

Yavuz, festivalin gerçekleştirileceği 9-11 Ekim'de hava şartlarının uygun olacağını ifade ederek, "Bu sene hedefimiz, festivalin 10. yılında 1 milyon kişi sınırına yaklaşmak hatta 1 milyonu aşmak." dedi.

Herkesi festivale davet eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Gelsinler Adana'nın tarihini, kültürünü, insanını, lezzetlerini ve coğrafyasını keşfetsinler. Burada güzel anılar biriktirsinler ve Adana'dan uğurlayalım. Festivale aylardır Valiliğimizin himayesinde belediyelerimiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve festival komitemizle hazırlanıyoruz. Tüm amacımız huzur, güven içerisinde hemşehrilerimizi, misafirlerimizi festival alanında, şehirde misafir etmek ve onlara burada unutulmaz 3 gün yaşatıp göndermek. İnşallah da Adana'da hemşehrilerimizin destekleriyle bunu başaracağımıza inanıyoruz."

Yavuz, festivalin sadece Adana'nın değil çevre illerin de ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, "Biz festivali Çukurova'nın ve Adana'nın festivali olarak görüyoruz. Adana'da tüm işletmelerimiz ve konaklama tesislerimiz, Adana halkı festivale zaten hazır." diye konuştu.

Festival alanında yaklaşık 250 çadır ve 70 "lezzet durağı" olacağını, ziyaretçilerin çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler ile konserlere katılacağını dile getiren Yavuz, lazer, havai fişek ve 1000 dronla gösteri sunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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