Adana ve çevre illerde AK Parti il başkanları "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi - Son Dakika
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Adana ve çevre illerde AK Parti il başkanları "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi

Adana ve çevre illerde AK Parti il başkanları "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi
14.07.2025 15:46
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti il başkanları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti il başkanları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin teröre karşı uzun yıllardır yürüttüğü mücadelede yeni dönemin başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıkladığı gelişmelerin ardından teşkilatlar olarak büyük sorumluluk üstlendiklerini belirten Dağlı, "Ne yapıyorsak Türkiye, milletimiz, istiklalimiz, istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır." dedi.

Dağlı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı kapatmaya başlamıştır. Bugün, yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, büyük, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Dağlı ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ve milli birliği sahada göstereceklerini kaydetti.

Mersin

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de il başkanlığındaki açıklamasında, ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair tarihi önemde gelişmeleri duyurduğunu dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:

"Bu önemli dönemin ilk çalışması olarak hafta boyunca ev ve iş yerlerini ziyaret edeceğiz, şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız."

Hatay

AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, parti yerleşkesindeki açıklamasında, acı ve gözyaşıyla dolu terör sürecinin sona erdiğini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır ve hatta düne göre çok daha kudretli, azametli, gururlu, onurludur ve en önemlisi, istikbali için düne göre çok daha umutludur. Hamdolsun 41 yıllık parantez kapanmaktadır, milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da il başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, tarihi gelişmelerin, AK Parti teşkilatları ve Cumhur ittifakı'na büyük sorumluluk yüklediğini belirtti.

Binboğa, "Bunun sonuna kadar farkında olan kadrolar olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana ve çevre illerde AK Parti il başkanları 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi - Son Dakika

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