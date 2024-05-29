Adana ve Muğla'da Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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Adana ve Muğla'da Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli iki ilde düzenlenen 'Kuyu-1' operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 51 şüpheli yakalandı ve çok sayıda ruhsatsız silah ile dijital materyal ele geçirildi.

29.05.2024 09:11
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli iki ilde düzenlenen "Kuyu-1" operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana ve Muğla'da düzenlenen "Kuyu-1" operasyonlarında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini bildirdi.

Adana ve Muğla\'da Organize Suç Örgütü Çökertildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana ve Muğla'da Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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