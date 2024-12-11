Adana Yüreğir Belediye Başkanı, Hastanenin 40 Milyon Lira Vergi Borcunu Gündeme Getirdi

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA Gurbetelli YALÇIN

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden beri emlak vergisi ödemediğini belirterek "40 küsur milyon ana para, faizi hariç ödenmemiş bekleyen vergi borçu var. Biz belediye olarak nasıl vergilerimizi, primlerimizi ödüyorsak bu hastanenin de ödemesi gerekiyor. 2017 yılında açılan hastane bize bir tek kuruş vergi vermediği gibi beyanda da bulunmamış ve uzatmaya çalışıyorlar süreci. Hiç merak etmesin Yüreğir halkı, bir tek kuruşunu yedirmeyeceğim ve takipçisi olacağım" dedi.

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Şehir Hastanesi'nin kurulduğu günden beri vergi beyanında bulunmadığını, Yüreğir Belediyesi'ne 40 milyon 396 bin 922 TL faiz hariç ödenmemiş emlak vergisinin bulunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Demirçalı, şunları söyledi:

"Biz 1 milyar 100 milyon lira gibi bir rakamla belediyeyi borçla devraldık. Hızlı bir biçimde belediyemizi toparlıyoruz. Maliye'ye ve SSK'ya belediye olarak borçlarımızı ödüyoruz. Fakat vatandaşın da emlak borcunu, vergi borcunu ödemesi lazım.

"Vergi borcu namus borcudur"

Vergi borcu namus borcudur. Yüreğir de 12 bin lira emekli maaşı ile yaşayan, 17 bin lira asgari ücret ile geçinen vatandaşlarımız emlak vergisini öderken, 1380 dönüm arsa üzerine 600 bin metrekare kapalı alanı olan hastanenin vergi borcunu ödememesi kabul edilebilir bir şey değil.

"Hastane açıldığı günden beri bir tek kuruş belediyemize vergi ödememiş"

Ne vergi borcunu ödemişler bugüne kadar ne de beyanda bulunmuşlar. Hastane açıldığı günden beri bir tek kuruş belediyemize vergi ödememiş. Biz Yüreğir Belediyesi olarak iki aracımızla, altı personelimizle, yakıtımızla sürekli destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Temizlik hizmetini durduramayız ama bu hastane, özel hastane gibi çalışmasına rağmen, Türkiye'nin sayılı en büyük hastanelerinden birisi olmasına rağmen bir tek kuruş emlak borcu ödemeden iş yapmaya devam ediyor. Bu Yüreğir halkına büyük bir haksızlık. Yüreğir yoksulluğun yoğun yaşandığı bir ilçe, çocukların yatağa aç girdiği bir ilçe. Biz vatandaşa hizmet etmek için seçildik onun için de bizim bu vergileri toplamamız gerekiyor ama maalesef defalarca görüşmemize ve 'ödeyeceğiz' demelerine rağmen bir tek kuruş ödeme yapmadılar, tahmin ediyorum yapmayı da düşünmüyorlar.

"40 küsur milyon ana para, faizi hariç ödenmemiş bekleyen vergi borcu var"

Bu iş yargıya intikal etti. Şu anda süreç devam ediyor. Bütün belgelerimiz elimizde mevcut. Bir an önce bu borcu ödemelerini bekliyoruz. 40 küsur milyon ana para, faizi hariç ödenmemiş bekleyen vergi borçu var. Biz belediye olarak nasıl vergilerimizi, primlerimizi ödüyorsak bu hastanenin de ödemesi gerekiyor. 2017 yılında açılan hastane bize bir tek kuruş vergi vermediği gibi beyanda da bulunmamış ve uzatmaya çalışıyorlar süreci. Bu vergileri toplamak zorundayız. Hiç merak etmesin Yüreğir halkı bir tek kuruşunu yedirmeyeceğim ve takipçisi olacağım. Olmaya da devam ediyorum zaten."