Adana\'da yapılan baskında 6 silah ve 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi

ADANA'nın Seyhan ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen baskında 6 ruhsatsız silah ile 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki 2 ayrı müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yusuf E. ile Mustafa G.'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 99 dolu fişek ile 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden Yusuf E., ifadesinde, evdeki silah ve uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu, tanımadığı bir kişiden satın aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf E. tutuklandı, Mustafa G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.