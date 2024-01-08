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Adanada Kaçak Silah Üretimi Yapanlara Operasyon: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adanada Kaçak Silah Üretimi Yapanlara Operasyon: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da kaçak silah üretimi yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda Orhan Y. ve Bişar Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile silah yapımında kullanılan bin 305 malzeme ele geçirildi. Orhan Y. tutuklanırken, Bişar Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.01.2024 - 10:51,
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ADANA'da kaçak silah üretimi yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Orhan Y. ile Bişar Y. gözaltına alındı. Evde 5 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile silah yapımında kullanılan bin 305 malzeme ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde kaçak silah üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 'hırsızlık' suçundan 4 kaydı bulunan Orhan Y. ile Bişar Y. gözaltına alındı. Ekipler, evde yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, silah yapımında kullanılan bin 305 adet namlu, mekanizma, sürgü ve gövde ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Bişar Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Adanada Kaçak Silah Üretimi Yapanlara Operasyon: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adanada Kaçak Silah Üretimi Yapanlara Operasyon: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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