Adanalı gençler Bakü\'de birincilik ödülü aldı

Adanalı gençler Türkiye'yi gururlandırdı

1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımı'na Bakü'de birincilik ödülü

Adanalı gençler destek bekliyor

ADANA - Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımı, Bakü'de düzenlenen SAF2023 yarışmasında Türkiye'yi gururlandırdı. Takım, şampiyonluğa ve en mükemmel takım ödülüne layık görüldü.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ve Steam Azerbaycan komitesi ev sahipliğinde Bakü Expo Merkezi'nde 4-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen teknoloji festivalinde, toplamda 15 farklı kategoride 11 ülkeden gelen yarışmacılar arasında Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana - AITO Sualtı Robot Takımı, Deep Dive Kategorisi'nde finale kalıp şampiyon oldu.

ÇÜ 1,5 Adana AITO Sualtı Robot Takımı aynı zamanda yarışmadaki görevleri yüksek skorlarla tamamlayarak rekor kırdı.

"Hedefimiz Teknofest 2024"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan takım kaptanı Emirhan Kalaağası, "Hem birincilik hem de en mükemmel takım ödülünü aldık. Bu tasarımı tamamen kendimiz yaptık. Bu aracımız yarışmada verilen görevleri yerine getirdi. Bundan sonraki öncelikli hedefimiz Teknofest 2024. O yarışmaya çok sıkı hazırlanıyoruz. Destek bekliyoruz. Destek gelirse en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyoruz" dedi.

"Destek bekliyoruz"

Oğuzhan Turhan ise destek beklediklerini söyleyerek, "Bu araç su altında insansız aramalar için kullanılabilir. Ayrıca daha önce suyun altında keşfedilmemiş noktalara bu araç gidebilir. Su altının keşfini kolaylaştırabilir. Bu projeyi öğrenci grubu olarak tamamen kendimiz yaptık. Destek bekliyoruz ve uluslararası yarışmalara katılarak ülkemizin, takımımızın adını daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.