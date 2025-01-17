Adapazarı Askeri Fabrika Açılışı Video Paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün "Film Mirasım" hesabından, Adapazarı Askeri İmalat Fabrikası'nın açılışına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
"Film Mirasım" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Osmanlı İmparatorluğu'nun savunma sanayisine yönelik önemli hamlelerinden biri olan Adapazarı Askeri İmalat Fabrikası'nın açılışına ait görüntüler yer aldı.
Enver Paşa'nın da bulunduğu tarihi anın görüntülerine "https://filmmirasim.ktb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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