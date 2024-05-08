Adapazarı Belediye Başkanı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Adapazarı Belediye Başkanı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Adapazarı Belediye Başkanı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Bileciler, Solaklar, Doğancılar ve Kurtbeyler mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak desteklerinden dolayı teşekkür etti. Işıksu, Adapazarı'nın gelişmesi için halkla istişarelerini sürdürdüklerini belirtti ve sahadaki çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

08.05.2024 14:35
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Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Işıksu, Bileciler, Solaklar, Doğancılar ve Kurtbeyler mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Işıksu, Adapazarı'nın gelişmesi için halkla istişarelerini sürdürdüklerini belirtti.

Ziyaretleri değerlendiren Işıksu, sahadaki çalışmalarına devam edeceklerini aktararak, "Millet evleri ve sosyal tesis ile cemiyet alanları, parklar ve sahalar başta olmak üzere birçok hizmeti hayata geçirdik. Teveccüh ve samimiyet için mahalle sakinlerimize kalbi teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Işıksu'ya ziyaretlerinde, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat mensupları, muhtarlar ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'den Sapanca Belediyesine ziyaret

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Altan Öymen, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öymen, Sapanca'daki seçim başarısından dolayı Şahin'i kutlayarak, görevinde başarılar diledi.

Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Öymen'e teşekkür etti.

Hendek MYO'da lise öğrencileri için kariyer ve üniversite hayatı toplantısı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulu'nda üniversite hayatı ve kariyer planlamasına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden gelen soruları yanıtlayan akademisyenler, üniversite tercihi yapılırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin detayları paylaştı.

Öğrencilere ayrıca kariyer planlamasına dair tavsiyeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adapazarı Belediye Başkanı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

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