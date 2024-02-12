Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, seçim çalışmalarına devam ediyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, seçim çalışmalarına devam ediyor

Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Işıksu, Güneşler'deki otomobil pazarında vatandaşlarla buluştu, Abhaz Derneği'ni ziyaret etti, çocuk giyim mağazası açılışı gerçekleştirdi ve Karadere ile Elmalı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Işıksu, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Adapazarı için hizmet etmekten şeref duyduklarını ifade etti. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise Adapazarı'nın tercihinin Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu belirtti.

12.02.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
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Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Güneşler'deki otomobil pazarında vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, Abhaz Derneğini ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ile çocuk giyim mağazası açılışı gerçekleştiren Işıksu, Karadere ve Elmalı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Seçim çalışmalarını değerlendiren Işıksu, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ettiklerini kaydetti.

Işıksu, aziz millete aşkla hizmet etmekten şeref duyduklarını ifade ederek, "Daha gidecek çok yolumuz, yapılacak çok işimiz, Adapazarı'mıza kazandıracak eserlerimiz ve hizmetlerimiz var. Abhaz Derneğimize, Karadere ve Elmalı mahallelerimize, programlarımızda beraber olduğumuz kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkürlerimle. Daha güzel yarınlar için hep birlikte çalışmaya devam. Adapazarı için yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise şunları kaydetti:

"Ziyaretlerde memnuniyetle şahit oluyoruz ki Adapazarı'mızın tercihi Cumhur İttifakı'ndan, Başkanımız Mutlu Işıksu'dan yana. Birlikte bereket var, başarı var. İnşallah bu güzel birlik ve beraberliğimizle sandıktan yeni bir zafer daha elde edecek ve Adapazarı'mız için güzel hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz."

AK Parti ve MHP teşkilatları da ziyaretlerde yer aldı.

Kaynak: AA

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