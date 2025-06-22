2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi girişindeki traktör bayisinde çıkan yangına, 17 araç ve 55 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, bayide büyük zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ahmet ERDEM-Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),
Son Dakika › Güncel › Adapazarı'nda Traktör Bayisinde Yangın - Son Dakika
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