Adaylar Helene Kasırgası'na Destek Ziyaretleri Yapıyor - Son Dakika
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Adaylar Helene Kasırgası'na Destek Ziyaretleri Yapıyor

Trump ve Harris, Helene Kasırgası nedeniyle etkilenen eyaletleri ziyaret ederek oy toplamaya çalışıyor.

05.10.2024 01:16
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NEW ABD başkanlık seçimlerine yaklaşık bir ay kala başkan adayları, Helene Kasırgası'nın yıkıma uğrattığı eyaletlere ziyaretler düzenleyerek oy toplama çabalarını artırdı.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ve rakibi olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık seçimine haftalar kala Helene Kasırgası'nın etkilediği eyaletlere peş peşe ziyaretler düzenledi.

Donald Trump, bugün kasırganın vurduğu Georgia eyaletinde Vali Brian Kemp ile beraber yaptığı basın açıklamasında, bölge halkına desteklerini ifade ederken, Beyaz Saray yönetimine, kasırga mağdurlarına yeterli yardımı ulaştıramama konusundaki eleştirilerini yineledi.

Trump, Columbia ilçesindeki bir yardım merkezinde yaptığı konuşmada, afet bölgesindekilere Starlink uydu şirketi aracılığıyla bir ay ücretsiz internet sözü veren Elon Musk'a teşekkür ederken, başkanlığı döneminde gerçekleşen doğal felaketlere karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

ABD Başkanı Biden yönetimindeki Demokrat hükümetin ise Helene mağdurlarına yarım etmede "korkunç" derecede kötü olduklarını belirten Trump, "Daha önce böyle bir şey görülmedi." ifadesini kullandı.

Goergia'daki anketlerde rakibi Kamala Harris'e karşı 7 puan önde olduklarını dile getiren Trump, "büyük seçim" olarak adlandırdığı 5 Kasım seçimleri için tekrar oy istedi.

Trump, hafta başından bu yana yaptığı konuşmalarda, Demokrat hükümeti, kasırgadan etkilenen bölgelere yeterinde yardım yapmamakla suçlamış, bir mitingde de "Kamala, Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) tüm parasını yasa dışı göçmenler için konut yatırımlarına harcadı." demişti.

Biden ve Harris, mağdurlara yiyecek dağıttı

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Helene Kasırgası'nın etkili olduğu ülkenin güneydoğusundaki bazı eyaletleri birlikte ziyaret edip, afetzedelere yiyecek dağıttı.

Biden ve Harris, helikopterle Helene Kasırgası'nın yol açtığı hasarları inceledikten sonra Raleigh Acil Durum Operasyon Merkezi'nde konuşan Biden, fırtınanın yol açtığı can ve mal kaybının "tarihi boyutlarda" olduğunu kaydetti.

ABD medyası, Demokrat ikilinin ziyaret ettiği North Carolina ve South Carolina eyaletlerinin aynı zamanda gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde "kritik bir çekişme alanı" olduğuna dikkati çekti.

Biden, daha sonra afetten etkilenen diğer bir eyalet olan Florida'ya hareket ederken Harris, Georgia eyaletinde yetkililerle bir araya geldi ve oluşan hasarın tamamının federal bütçeden karşılanacağına dair söz verdi.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve bazı Cumhuriyetçi liderlerin acil durum bütçesinin kaçak göçmenleri barındırmak için harcandığı yönündeki iddiaları yalanlandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı Helene, bu yüzyılda ABD'yi vuran en ölümcül kasırgalardan biri olarak gösterilirken, yıkıma uğrattığı 6 eyalette hala yüzbinlerce kişi elektrik ve internet bağlantısından yoksun durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adaylar Helene Kasırgası'na Destek Ziyaretleri Yapıyor - Son Dakika

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