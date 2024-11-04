Adilcevaz'ın Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı - Son Dakika
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Adilcevaz'ın Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü.

04.11.2024 22:31
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Adilcevaz'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

2 gündür yağmurun etkili olduğu Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimleri, hava sıcaklığının düşmesiyle beyaza büründü. İlçede hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğünü söyleyen Yasin Gezer isimli vatandaş, "Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan yağmur yerini kara bıraktı. İlçe merkezinde bahar havası yaşanırken, yüksek kesimler ise karla kaplandı" dedi.

Kaynak: İHA

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