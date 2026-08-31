Adilcevaz'da Koyun Sürüsüne Araç Çarptı - Son Dakika
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Adilcevaz'da Koyun Sürüsüne Araç Çarptı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu bazı hayvanlar telef oldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu bazı hayvanlar telef oldu.

25 KOYUN TELEF OLDU

Edinilen bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 19 kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki 04 AAY 931 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25 koyun telef oldu. Sürücü ve yolcular yara almazken, araçta maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ekiplerin sevk edilmesiyle birlikte yolda güvenlik önlemleri alınırken, telef olan koyunların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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