Adıyaman'a İkinci Kreş Projesi Geliyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin ikinci kreş projesini, iş insanı ve Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Akın üstlendi. Kreşin temel atma töreni 17 Mart Pazartesi günü yapılacak.

Adıyaman Belediyesi, eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle hayata geçirilen projeler kapsamında, Yenimahalle'de yapımı tamamlanan ilk kreş ve gündüz bakımevinin ardından, ikinci bir kreş daha kente kazandırılacak. Yeşilyurt Mahallesi'nde inşa edilecek kreş ve gündüz bakımevi projesini, Adıyamanlı hayırsever iş insanı ve Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Akın üstlendi.

Adıyaman Belediyesi tarafından geçen aylarda Yenimahalle'de tamamlanan ilk kreş ve gündüz bakımevinin ardından, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle ikinci bir kreş ve gündüz bakımevi Yeşilyurt Mahallesi'nde inşa edilecek. Tutdere, geçen günlerde Ankara ziyareti sırasında Adıyamanlı iş insanı ve Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Kemal Akın ile bir araya gelerek eğitim destekleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin ardından Akın, Adıyaman'a yeni bir kreş ve gündüz bakımevi kazandırma sözü verdi.

Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu'nda onaylanan proje, Adıyaman Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edilerek resmiyet kazandı. Yeşilyurt Mahallesi 2167 No'lu Sokak'ta inşa edilecek olan Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreni 17 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı katkılarından dolayı hayırsever iş insanı Mustafa Kemal Akın'a teşekkür ediyorum. Kreş ve gündüz bakımevimizin Adıyaman'a hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle Adıymanlıları törene davet etti.