Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan görevinden uzaklaştırıldı.

ABDURRAHMAN TUTDERE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırılan CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ayrıca tutuklanan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.