Adıyaman'da Muharrem Ayı Aşure Programı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi Kültür Dernekleri Rıza Tanrıverdi Cemevi ve Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen aşure programına katıldı. Programda birlik, kardeşlik, dayanışma ve toplumsal barış mesajları verildi.

Alevi Kültür Dernekleri Rıza Tanrıverdi Cemevi ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen Muharrem Ayı Aşure Programı, toplumun farklı kesimlerini aynı sofrada buluşturdu.

Yoğun katılımla gerçekleşen programa, Başkan Tutdere'nin yanı sıra Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, il protokolü, Alevi dedeleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Muharrem ayının manevi iklimi ve Kerbela'nın taşıdığı tarihsel anlam üzerinden birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Programda konuşan Tutdere, Muharrem ayının sabır, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, Kerbela şehitlerini rahmetle andı. Tutdere, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"KERBELA'DAN ÇIKARILACAK EN ÖNEMLİ DERS BİRLİKTİR"

"Bugün birliğin, beraberliğin ve sabrın ayı olan Muharrem'in manevi atmosferinde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Kerbela'da şehit düşen Hazreti Hüseyin ve yoldaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kerbela olayı, insanlık tarihinin en büyük acılarından biridir. Elbette bu acıdan çıkarılacak çok ders vardır. Ancak özellikle ifade etmek isterim ki tarihimizde yaşanan bu hukuksuz, adaletsiz ve vicdansız katliamlar asla ayrılık konusu olmamalıdır. Tam tersine, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendiren, bizi birbirimize daha sıkı bağlayan ortak hafıza olarak görülmelidir."

Adıyaman'ın farklı inançların, kültürlerin ve kimliklerin bir arada yaşadığı kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Tutdere, "Adıyaman'ımız, bütün farklılıklarıyla kardeşliğin ve huzurun kenti olmayı her zaman başarmış bir şehirdir. Bugün de aynı anlayışla yoluna devam etmektedir" dedi.

Başkan Tutdere, konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yaşanan büyük yıkıma ve bu süreçte ortaya çıkan dayanışma ruhuna da dikkati çekti. Tutdere, şunları kaydetti:

"6 ŞUBAT'TA DAYANIŞMANIN NE KADAR BÜYÜK BİR GÜÇ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

"Bizler, 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış, binlerce evladını toprağa vermiş bir kentin insanları olarak en zor zamanda dayanışmanın ne kadar büyük bir güç olduğunu gördük. Kıyametin yaşandığı o günlerde birbirimize sarılarak, yan yana durarak, acımızı paylaşarak bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı anlayışla, aynı ruhla birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Ülkemiz, şehrimiz ve halkımız için hep birlikte çalışacağız."

Belediye olarak kentin farklı noktalarında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Tutdere, Rıza Tanrıverdi Cemevi'nin bulunduğu Yeni Mahalle başta olmak üzere birçok bölgede önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Tutdere, "Bu süreçte en büyük destekçimiz hemşehrilerimiz oldu. Sizlerin desteği, dayanışması ve duası bizim için her zaman yol gösterici oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Aldığımız destekle 6 Şubat'ın yaralarını saracak, depremin izlerini şehrimizden silecek ve birlik beraberlik içerisinde Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

Tutdere, aşurenin birlik ve kardeşlik sofrası olduğunu belirterek Muharrem ayında tutulan oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını diledi. Tutdere konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"ADIYAMAN FARKLILIKLARIYLA BÜYÜK BİR ZENGİNLİK TAŞIYOR"

"Adıyaman'ımız farklılıklarıyla büyük bir zenginlik barındıran güzel bir kenttir. Bu tür buluşmalar dayanışmamızı daha da güçlendiriyor. Bu anlamlı programı düzenleyen cemevi başkanımıza, dernek yönetimimize ve emeği geçen tüm canlarımıza teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu cemevine ismi verilen Rıza Tanrıverdi başta olmak üzere, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın mekanı cennet olsun."

Adıyaman'ın birlik ve beraberliğin şehri olduğunu ifade eden Tutdere, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adıyaman'ımız birliğin ve beraberliğin şehridir; aynı şekilde yoluna devam edecektir. Bizler de sizlerle birlikte bu şehirde yaşamaktan, çalışmaktan ve bu manevi ortamlarda bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biriz, beraberiz, birlikte Adıyaman'ız. Tuttuğunuz tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların Hak katında kabulünü diliyor; başta Sayın Valimiz olmak üzere programa katılan tüm canlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından cem erkanı icra edildi, dualar edildi ve semah dönüldü. Program sonunda katılımcılara aşure ikram edilerek Muharrem ayının bereketi, paylaşma kültürü ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşatıldı.