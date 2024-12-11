Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Avrupa Belediyeler Zirvesi'nde Deprem Deneyimlerini Paylaştı

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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Almanya'nın Karlsruhe kentinde düzenlenen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Liderler Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer aldı. 'Kriz Zamanında İnsanları ve Toplulukları Birbirine Bağlamak' başlıklı oturumda 6 Şubat Depremleri'ne ilişkin deneyimlerini paylaşan Başkan Tutdere, afet dönemlerinde ulusal ve uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Almanya'nın Karlsruhe kentinde düzenlenen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Liderler Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı. 6 Şubat Depremleri'nin Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma ve kayıplara neden olduğunu belirten Başkan Tutdere, büyük yıkımın bir yandan da büyük bir dayanışmayı beraberinde getirdiğini söyledi. Başkan Tutdere, "6 Şubat'ta ülkemiz, 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiği, 107 binin üzerinde kişinin yaralandığı ve 110 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşadığı bir felaketle sarsıldı. Adıyaman gibi birçok kentte enkaz altında kalan vatandaşlarımızın çaresizliğine tanıklık ettik. Bu, insanlık için dayanışmanın ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha anlamamıza vesile oldu" diye konuştu.

"Bu toplantılar, somut projelerin konuşulması ve uygulanması için önemli bir fırsat"

Deprem sırasında yaşanan çaresizliğin tek çözümünün dayanışmadan geçtiğinin altını çizen Başkan Tutdere, böyle trajik durumlar yaşanmaması için kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında iş birliğinin gerekliliğine vurgu yaptı. Uluslararası çapta da yerel yönetim iş birliklerinin önemine değinen Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz 6 Şubat'ta, sıcak yemek, kıyafet yardımı, konteyner kentler ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılamak için olağanüstü bir dayanışma gösterdi. Ancak dayanışmayı bir adım öteye taşıyarak afet bölgelerinin yeniden inşasında da yerel yönetimlerin iş birliğini artırmamız gerekiyor. Hatta bunun yalnızca Türkiye içerisinde kalmaması, uluslararası çapta yerel yönetimler arasında deneyim aktarımından kriz dönemlerindeki saha yardımlarına kadar tüm süreci organize edecek bir dayanışma ağı kurulması gerekiyor. Felaketleri önlemek ve olumsuz etkilerini azaltmak için güçlü iş birliklerine, teknolojik altyapıya ve deneyim paylaşımına ihtiyacımız var. Bu toplantılar, somut projelerin konuşulması ve uygulanması için önemli bir fırsat."