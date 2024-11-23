Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere\'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, her zaman onların yanında olduğumuzu vurguluyorum" mesajını yayımladı.

Başkan Tutdere, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en kıymetli rehberler olduğunu vurguladı. Tutdere'nin mesajı şöyle:

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, bilgileriyle ışık saçan ve öğrencilerimizin geleceğini inşa eden öğretmenlerimiz, toplumumuzun en önemli yapı taşlarıdır. Onlar, yalnızca bireyleri değil, geleceğin umut dolu dünyasını da şekillendiriyorlar. Her biri fedakarlıkları ve emekleriyle birer kahraman olan öğretmenlerimiz, yurdumuzun en ücra köşelerinde bile değerli emeklerini ortaya koymaktadır. Bu vesiyleyle; Adıyaman'ın en ücra köşelerinde bilgi ve sevgiyle öğrencilerine dokunan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor; 6 Şubat depremlerinde ve görevleri başında hayatlarını kaybeden ve şehit olan tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, her zaman onların yanında olduğumuzu vurguluyorum."