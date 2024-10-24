Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Fransa'da CHP'nin Geleceğini Tartıştı

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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) tarafından Paris'te düzenlenen "Türkiye Siyasetinde CHP'nin Geleceği" konulu konferansta, farklı kültür ve inançların bir arada barış içinde yaşadığı kentin, birlikte yaşama arzusu ve isteğiyle tüm dünyaya rol model olabileceğini belirterek, "Adıyaman, demokrasinin ta kendisi" dedi.

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) tarafından 22 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Türkiye Siyasetinde CHP'nin Geleceği" başlıklı konferansta, CHP'nin geleceği ve Türkiye siyaseti masaya yatırıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katıldığı 'Güneydoğu'dan Adıyaman'a' oturumunda ise CHP'nin yerel politikaları ve Güneydoğu Anadolu'daki siyasi gerçekler detaylı bir şekilde ele alındı. Oturumda bağımsız araştırmacı Giulia Fournier (Grenoble Siyasal Araştırmalar Enstitüsü) ve siyasi analist Seren Selvin Korkmaz (IstanPol Enstitüsü Genel Müdürü) da konuşmacı olarak yer aldı. Toplantının moderatörlüğünü ise Boğaziçi Enstitüsü Başkanı ve BusinessEurope Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası yaptı. Tutdere, kentin deprem sonrası yaşadığı zorluklar, yeniden inşa süreci ve halkın yaşadığı travmalar üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

" Hatay'dan sonra en fazla yıkım Adıyaman'da"

Başkan Tutdere, Hatay'dan sonra en fazla yıkımın Adıyaman'da yaşandığını belirterek, depremin ardından şehrin yeterince gündemde yer almadığını vurguladı. Depremin kente verdiği zararın boyutlarını anlatan Tutdere, "İnşaatların yüzde 65'i ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Altyapı, kanalizasyon sistemi ve içme suyu tamamen tahrip oldu. Resmi rakamlara göre 8 bin 600 vefat var ve halen şehirde 50 bini, kırsal bölgelerde olmak üzere il genelinde yaklaşık 79 bin insan konteyner kentlerde yaşıyor" diye konuştu.

"Kayıp-kaçak oranı yüzde 60-65 seviyesindeydi"

Tutdere, Belediye olarak depremin yaralarını sarmak için hızla çalışmalara başladıklarını belirtti. Fransız Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle şehirdeki içme suyu şebekesini yenilediklerini aktaran Tutdere, 170 kilometre yeni içme suyu hattı döşediklerini dile getirdi. Eski şebekenin asbest ve PVC borulardan oluştuğunu ve depremde tamamen tahrip olduğunu söyleyen Tutdere, "Kayıp-kaçak oranı yüzde 60-65 seviyesindeydi. Bu sorunu çözmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tutdere, sadece fiziksel yıkımla değil, aynı zamanda halkın yaşadığı travmayla da mücadele ettiklerini vurguladı. Kadınların ve çocukların yaşadıkları travmayı atlatmakta zorlandığını belirten Başkan Tutdere, yurttaşların travmayı atlatması için de belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık verdiklerini söyledi.

"Kadınların çocuklarını güvenle bırakabileceği bir yere ihtiyacı var"

"Kadınların çocuklarını güvenle bırakabileceği bir yere ihtiyacı var, böylece sosyal hayata katılabilecekler" diyen Tutdere, konteyner ükentlerde de çocukların eğitim koşullarının zor olduğunu belirtti ve bazı konteynerkentlerde kütüphaneler ve ders çalışma alanları oluşturduklarını dile getirdi.

"Adıyaman, birçok farklı inancın barış içinde yaşadığı bir kent"

Başkan Tutdere, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adıyaman, Süryani kilisesinden camiye, cemevinden medreseye kadar birçok farklı inancın barış içinde yaşadığı bir kent. Birlikte yaşama kültürümüz, siyasette de örnek alınmalı. Adıyaman, kültürel olarak çok zengin ve çeşitlilik içinde yaşıyor. Süryani kilisesinden camiye, cemevinden medreseye, Adıyaman'da birçok farklı inanç ve kültür kardeşçe bir arada yaşıyor. Adıyaman, birliğin ve kardeşliğin modelidir ve bu modelin siyasette de örnek alınması gerektiğine inanıyorum.

"Adıyaman'ı daha sık değerlendirmenizi rica ediyorum"

Adıyaman, tarihi ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor. UNESCO'nun kabul ettiği Nemrut Milli Parkı burada. Şehir, aynı zamanda Türkiye'nin önemli petrol üretim merkezlerinden biri. Adıyaman'dan Türkiye'nin petrolünün üçte biri üretiliyor. Atatürk Barajı'na da ev sahipliği yapıyor ve bu büyük tatlı su kaynağı, küresel iklim krizinde hayati öneme sahip. Hepinizi Adıyaman'a davet ediyorum. Sesimizi duyurmanız bizim için çok önemli. Adıyaman'ı daha sık değerlendirmenizi rica ediyorum."