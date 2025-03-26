Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: Gençlerimizin Yanındayız - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: Gençlerimizin Yanındayız

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iftar sofrasında üniversiteye hazırlanan gençlerle buluşarak, onlara moral verdi ve birliğin önemine vurgu yaptı. Tutdere, gençlerin işsizlik ve yoksullukla mücadele ettiği bu dönemde, belediyenin sunduğu destekleri anlattı.

26.03.2025 15:42  Güncelleme: 16:15
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(ADIYAMAN) - Eskisaray Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında üniversiteye hazırlanan gençlerle buluşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Umutsuzluğa kapılmayın. Yan yana olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dayanışmayla, birlik içinde Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Başkan Tutdere, Eskisaray Mahallesi'nde depremzedelerin buluşma noktası haline gelen İkizler Çayevi'nin bulunduğu sokakta kurulan iftar sofrasında üniversite sınavına hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Burada gençlere seslenen Tutdere, şunları kaydetti:

"Bu şehir hepimizin"

"6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış, altyapısıyla, üstyapısıyla ağır hasar almış bu kentin yeniden ayağa kalkması için çalışıyoruz. Göreve başladığımızda altyapı en büyük sorundu, işe oradan başladık. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında ciddi adımlar attık. İçme suyu şebekemizin 300 kilometresini yeniledik. Yollarımızı yapıyoruz, altyapıyı yeniliyoruz. Yerinde dönüşümde önemli mesafe kat ettik, şu an deprem illeri arasında en iyi durumdayız. Zor koşullara rağmen görevimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Halkımızın ve gençlerimizin desteği yanımızda, bu destekle yolumuza devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin. Dayanışmayla, birlik içinde Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldıracağız."

Gençlerin en büyük sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu vurgulayan Tutdere, şöyle devam etti:

"Gençler için hayal ettiğimiz çok sayıda projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz"

"Ekonomik krizin ve depremin yarattığı ağır koşullar gençleri daha da zor durumda bırakıyor. Biz Adıyaman Belediyesi olarak gençlerin meslek edinmesi ve iş bulması konusunda çeşitli destekler sağlıyoruz. Kurduğumuz İstihdam Ofisi ile gençlerimizin özel sektörde iş bulmasına yardımcı oluyoruz. Elbette tüm gençlere iş sağlayamayız ama onların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu yıl üniversite sınav ücretlerini belediye olarak biz karşılıyoruz. Başarı elde eden gençlere nakdi destek sağladık. AKM'de ve Kültür Merkezi'mizde açtığımız kurslarda gençlerimize eğitim desteği sunuyoruz. Kültür ve sanat etkinlikleriyle gençlerin moralini yüksek tutmaya, şehirlerine bağlarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Spor alanları, yüzme tesisleri gibi projelerimiz de yolda. Gençler için hayal ettiğimiz çok sayıda projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kentteki sosyal ve kültürel yatırımlara da değinen Tutdere, şu bilgileri verdi:

"Adıyaman'ın kültür ve sanat şehri olması için çalışıyoruz"

"Görevde 11 ayı geride bıraktık, bu sürede birçok projeyi başlattık. Halk ekmek fabrikası ve kesimhane projelerinde sona yaklaştık. Fortuna Kafe gibi sosyal tesislerle halkımızın yanındayız. Alt ve üstyapı çalışmaları, parklar ve sosyal alanlarla hizmet sunuyoruz. Adıyaman'ın kültür ve sanat şehri olması için çalışıyoruz. Bir kentin kalkınması için kültür, sanat ve turizmin önemini biliyoruz. Geçen yaz kültür etkinlikleri düzenledik, bu yaz da tiyatrodan konsere birçok etkinlikle halkımızla olacağız.

"Yan yana olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok"

Umutsuzluğa kapılmayın. Yan yana olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bu zor günler geride kalacak. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olacağız, onların sesi olacağız. Tüm halkımıza da çağrımdır; bu şehir bizim, bu kenti birlikte yeniden inşa edeceğiz. Dayanışma ve destek oldukça biz de daha çok çalışacak, daha çok proje üreteceğiz. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın birlik ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Yönetim, Yoksulluk, Adıyaman, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: Gençlerimizin Yanındayız - Son Dakika

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