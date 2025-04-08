Adıyaman Belediyesi Bayramda Asfalt Yama ve Kaldırım Yenileme Çalışmalarına Devam Etti

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Ramazan Bayramı tatilinde de kent genelindeki asfalt yama ve kaldırım yenileme çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Adıyaman'da bayramdan bir hafta önce başlatılan çalışmalar, dokuz günlük resmi tatil süresince de kesintisiz şekilde sürdürüldü. Ulaşım konforunu artırmak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda asfalt yama uygulamaları yapılırken; yaya kaldırımlarında bakım, onarım ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi.

Altı ayrı ekipten oluşan saha personeli Cumhuriyet Mahallesi, Altınşehir Mahallesi, Bahçecik Mahallesi, Yenimahalle ve 2. Çevre Yolu güzergahında asfalt yama işlemleri yaptı. Ayrıca altyapı ve inşaat çalışmaları nedeniyle hasar gören kaldırımlarda da eş zamanlı olarak yenileme çalışmaları sürdürüldü.

Belediye yetkilileri, kent genelinde ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışmalarının belirlenen plan doğrultusunda devam edeceğini belirtti.