Adıyaman Belediyesi'nden Kesintisiz Kar Mesaisi

23.01.2026 12:54  Güncelleme: 14:23
Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından Adıyaman Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın aksamaması için gece boyunca hizmet verdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşların kaderini düşündüklerini belirtti.

(ADIYAMAN)- Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından Adıyaman Belediyesi ekipleri, karla mücadele seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında hem tuzlama hem de kar küreme çalışmasıyla hizmetlerini sürdürüyorlar. Bir taraftan da kaldırımları yayalar için uygun hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Adıyaman'da aralıksız devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Adıyaman Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için gece boyunca mesai yaptı. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle ana arterler ve bulvarlarda kar küreme ile tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmaları sahada denetleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gece boyunca süren mesai ile ulaşım akslarının tamamının açık olduğunu, sabah saatleriyle birlikte de kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarının hız kazandığını söyledi.

"Kaldırımları yayalar için uygun hale getirmeye çalışıyoruz"

Başkan Tutdere, "Adıyaman'da kar yağışı aralıksız devam ediyor. Gece boyunca ekiplerimizle yollarımızı açık tuttuk. Şu anda Adıyaman'da ana arterlerimizin, şehrin ulaşım akslarının tamamı açık. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında hem tuzlama hem de kar küreme çalışmasıyla hizmetlerini sürdürüyorlar. Bir taraftan da kaldırımları yayalar için uygun hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Alınan tedbirler ile şehirde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Tutdere, fedakarca çalışan personele teşekkür etti. Tutdere, "Tüm gücümüzle sahadayız, halkımızın yanındayız. Bereketiyle gelen bu kar nedeniyle vatandaşlarımızın ciddi bir sorun yaşamaması için tedbirlerimizi aldık. Gece geç saatlerden sabahın şafağına kadar halkı için ter döken tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz halkımıza hizmet etmekten her zaman büyük bir onur duyduk, bugün de o onuru yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

