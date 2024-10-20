Adıyaman Belediyesi'nden Kadınların Gözüyle Deprem Belgeseli Projesi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden Kadınların Gözüyle Deprem Belgeseli Projesi

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Adıyaman Belediyesi, '04.17 Belgesel Film Atölyesi' projesine başladı. Proje kapsamında kadınlar, belgesel yapımının çeşitli aşamalarında eğitim alarak depremin ardından yaşanan zorlukları kendi gözlerinden anlatacak bir belgesel çekecek.

20.10.2024 16:35  Güncelleme: 21:12
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, '04.17 Belgesel Film Atölyesi' projesine başladı. Proje kapsamında kadınlar, belgesel yapımının çeşitli aşamalarında eğitim alarak depremin ardından yaşanan zorlukları kendi gözlerinden anlatacak bir belgesel çekecek.

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin kadınların yaşamlarına etkilerini konu alan '04.17 Belgesel Film Atölyesi' projesine başladı. Proje kapsamında 15 kadın, belgesel yapımının çeşitli aşamalarında eğitim alarak depremin ardından kadınların yaşadığı travmaları kayıt altacak ve kadınların kendi gözlerinden anlatacak bir belgesel çekecek.

Proje kapsamında kadınlarla bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çekilecek olan belgeselin tarihe not düşmek ve depremin etkilerine dair farkındalık yaratması açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Bu şehri yeniden güzel, yaşanabilir bir kent haline getireceğiz"

Belgesel projesinin aynı zamanda deprem şehitlerine vefa olacağını dile getiren Başkan Tutdere şöyle devam etti:

"Bu yaşadığımız acıları tarihe not düşmek, bundan sonra gelecek nesillerin daha sağlıklı, daha depreme dirençli daha güvenilir ortamlarda yaşamalarını sağlamak için bu şekilde tarihe not düşmek önemli. Yapacağınız bu çekimleri izleyenler 100 yıl, belki 200 yıl sonra bile insanlar diyecek ki, filanca tarihte bu topraklarda böyle yaşanmış aman ha dikkat. Bir de yitirdiğimiz canlarımıza olan saygımız, şurada kefensiz toprağa verdiğimiz 10 bine yakın deprem şehidinin de hatıralarına sahip çıkmak adına da önemli. Onlara karşı görevimiz var çünkü. Kimimiz belediye başkanı, kimimiz ev hanımı kimimiz bu çalışmalara dahil olarak bu şehrin kalkınması için yeniden bir ucundan tutarak katkı vermis olacağız.

Adıyaman'ın kadınları güçlüdür, biz hep beraberiz, birlikteyiz, hep beraber de bu şehri yeniden güzel, yaşanabilir bir kent haline getireceğiz."

"Toplum olarak çok geri planda kaldık"

Projenin katılımcılarından Hülya Aydemir, "Depremde iki çocuğumu, eşimi ve sağ bacağımı kaybettim. Size gerçekten çok teşekkür ediyorum, ayağa kalkma nedenlerimden birisi bu proje oldu" dedi. Diğer katılımcılardan Tülay Açık ise "Depremde 7 saat çocuklarımla beraber enkaz altında kaldım. Çocuklarım sağ ama kendi ailemden çok kaybım var. Toplum olarak çok geri planda kaldık. Bu enkazdan çıkmayana kadar, Gölcük olsun diğer depremlerle ilgili herhangi bir araştırmaya hiç girmedim, belgesel izlemedim. Bu projenin çok yararlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Danışmanlığını belgesel yönetmeni ve sinema tarihi yazarı Burçak Evren'in, koordinatörlüğünü gazeteci Selma Kara'nın yapacağı belgeselin galası, depremin ikinci yıldönümü olan 6 Şubat 2025'te yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden Kadınların Gözüyle Deprem Belgeseli Projesi - Son Dakika

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