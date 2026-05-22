Adıyaman Belediyesi, Bayramda Tüm Birimleri ile Sahada Olacak

22.05.2026 11:38
Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz ulaşım, mezarlık servisleri, 140 bin kurban poşeti dağıtımı ve 7/24 zabıta hizmetiyle vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için seferber oldu.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu, temiz ve güvenli bir ortamda geçirebilmesi amacıyla tüm birimleriyle seferberlik ilan etti. Bayram süresince ulaşım, temizlik ve zabıta hizmetlerinde kesintisiz mesai uygulanırken; mezarlık ziyaretleri için de ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki belediye otobüsleri, bayram süresince 4 gün boyunca tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca vatandaşların kabristan ziyaretlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için arife günü ve bayramın birinci günü 06.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz servis seferleri düzenlenecek. Sefer detayları ise şu şekilde planlandı:

-Yeni Mezarlık Seferleri: Her yarım saatte bir müze önünden hareket edecek.

-Karapınar Mezarlığı Seferleri: Her yarım saatte bir Eski Valilik binası önünden hareket edecek.

TEMİZLİK VE HİJYEN SEFERBERLİĞİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram öncesinden başlayarak kent genelinde yoğun bir hijyen çalışması yürütecek. Mezarlıklar, kurban kesim alanları ve satış noktalarında kapsamlı temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecek.

140 BİN ADET KURBAN POŞETİ DAĞITILACAK

Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla, kurban atıklarının sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi için kentin 6 farklı noktasında toplam 140 bin adet kurban poşeti ücretsiz olarak dağıtılacak.

PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM SÜRECEK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca mezarlıklar, parklar ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürecek. Kent genelindeki rutin bakım, düzenleme ve temizlik çalışmaları kesintisiz devam edecek.

İlaçlama ekipleri de sinek ve haşere oluşumuna karşı özellikle kurban kesim alanları, çöp konteynerleri ve atık depolama noktalarında düzenli ilaçlama çalışması yapacak.

ZABITA EKİPLERİ 7/24 GÖREV BAŞINDA

Zabıta Müdürlüğü, bayram öncesindeki yoğunluğu da kapsayacak şekilde denetimlerini sıkılaştırdı. Arefe günü dahil bayram sabahına kadar tam kadro sahada olacak ekipler, bayram süresince ve pazar günü de dahil olmak üzere her gün 14 kişilik nöbetçi zabıta ekibiyle kent genelinde huzur ve güvenliği sağlayacak.

"ALO 153" ÇAĞRI MERKEZİ KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK

Vatandaşların bayram süresince karşılaşabileceği olası aksaklıkları ve talepleri iletebilmesi amacıyla Alo 153 İhbar Hattı 24 saat esasına göre çalışacak. Her gün 8 personelin görev yapacağı çağrı merkezi, gelen ihbarları anında değerlendirerek ilgili birimlere aktaracak ve sorunların hızla çözülmesini sağlayacak.

"BAYRAM BOYUNCA TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADA OLACAĞIZ"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı süresince vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamaması için belediyenin tüm birimleriyle koordineli şekilde görev yapacağını belirtti.

Başkan Tutdere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adıyaman Belediyesi olarak hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı huzur, güven ve gönül rahatlığı içinde geçirebilmesi için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ulaşımdan temizliğe, zabıta denetimlerinden mezarlık hizmetlerine, ilaçlama çalışmalarından Alo 153 hattımıza kadar tüm birimlerimizle bayram boyunca sahada olacağız. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat gerçekleştirebilmesi için ücretsiz servislerimiz hizmet verecek, belediye otobüslerimiz bayram süresince ücretsiz olacak. Kurban kesim alanları, satış noktaları, mezarlıklarımız, parklarımız ve kent genelinde ekiplerimiz düzenli çalışma yürütecek. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarına hızlı şekilde yanıt verebilmek için Alo 153 hattımız da bayram boyunca kesintisiz hizmet sunacak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın Adıyaman'ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

