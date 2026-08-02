Adıyaman Belediyesi'nden Trafik Parkı'nda kapsamlı yeşil alan bakımı - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden Trafik Parkı'nda kapsamlı yeşil alan bakımı

Adıyaman Belediyesi\'nden Trafik Parkı\'nda kapsamlı yeşil alan bakımı
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Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve geçen aylarda baştan sona yenilenen Hısnı Mansur Caddesi'nde bulunan Trafik Parkı'nda yeşil alan ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve geçen aylarda baştan sona yenilenen Hısnı Mansur Caddesi'nde bulunan Trafik Parkı'nda yeşil alan ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Adıyaman Belediyesi'nin Trafik Parkı'ndaki çalışmaları kapsamında yeşil alanlar yeniden düzenlenirken, parkın peyzajı modern bir görünüme kavuşturuldu. Çim biçme işlemleri gerçekleştirilirken, sulama sistemlerinin düzenli bakım ve kontrolleri de yapıldı.

Vatandaşların güvenli, temiz ve estetik bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla sürdürülen bakım ve peyzaj çalışmaları sayesinde Trafik Parkı, her yaştan vatandaşın rahat ve huzurlu zaman geçirebileceği modern bir yaşam alanı olacak.

"DEPREM SONRASI YEŞİL ALANLARIMIZI DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KORUYORUZ"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin yeniden ayağa kalkma sürecinde yeşil alanların büyük önem taşıdığını belirterek, "Depremin ardından şehrimizi sadece altyapısıyla değil, sosyal yaşam alanları ve yeşil dokusuyla da yeniden inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği parklarımızın her mevsim bakımlı ve canlı kalması için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle yeşil alanlarımızın korunmasına ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden Trafik Parkı'nda kapsamlı yeşil alan bakımı - Son Dakika

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