Adıyaman Belediyesi'nden Yeşilyurt Mahallesi'ne Modern Yaşam Alanı

26.04.2026 13:06  Güncelleme: 14:20
Adıyaman Belediyesi, kente bir yeni park daha kazandırdı. Deprem sonrası sosyal yaşam alanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Yeşilyurt Mahallesi’nde hayata geçirilen proje, vatandaşların nefes alabileceği modern bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan park, yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kuruldu. Proje kapsamında toplam 4 bin 646 metrekarelik park alanı oluşturularak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve başladığı 1 Nisan 2024 itibarıyla 87 olan park sayısı da iki yılda yapılan ve hizmete sunulan 19 yeni park ile 106'ya yükselmiş oldu. Siteler ve Bahçecik mahallelerinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen iki parkla birlikte toplam park sayısı 108 olacak.

Her yaş grubuna hitap ediyor

Yeni park, her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde donatıldı. Park içerisinde basketbol sahası, fitness (açık hava spor) alanı, çocuk oyun grupları, çizgi oyun alanı, pergola (gölgelik oturma alanları), koşu yolu, bisiklet yolu ve çatılı piknik masaları yer alıyor. Park alanında ve çevresinde hem çocuklar hem gençler hem de yetişkinler için çok yönlü bir sosyal alan oluşturuldu.

Parkta ayrıca otomatik sulama sistemi kurularak yeşil alanların sürdürülebilirliği sağlandı. Çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla bölge daha estetik ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuldu. Yapılan peyzaj düzenlemeleri sayesinde vatandaşlar doğayla iç içe zaman geçirebilecek.

Tutdere, kente kazandırılan yeni parkla ilgili yaptığı açıklamada, özellikle deprem sonrası sosyal alanların öneminin daha da arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Yaşam alanlarını artırmaya devam edeceğiz"

"Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği ve gençlerimizin spor yapabileceği alanlar oluşturmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yeşilyurt Mahallemize kazandırdığımız bu park, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda sosyal yaşamın merkezi olacak. Adıyaman'ımızda yeşil alanları artırmaya ve hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir şehir sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

13:45
13:27
13:00
12:58
12:50
11:48
