Adıyaman Besni\'de oyuncağını alırken suya düşen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, su birikintisine düşen oyuncağını almak isterken içine düşen Yunus Emre Mutlu (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Yunus Emre Mutlu'nun (7), oyuncak arabası bir inşaat alanında oluşan su birikintisine düştü. Suya düşen oyuncağını almaya çalışırken dengesini kaybeden küçük çocuk, su birikintisi içinde gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan Yunus Emre Mutlu'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, büyük üzüntü yaşadı.

Hayatını kaybeden Yunus Emre Mutlu'nun ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.