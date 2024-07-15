Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı

Adıyaman'da 15 Temmuz kutlandı Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen törenle kutlandı.

15.07.2024 22:01
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Adıyaman'da 15 Temmuz kutlandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Adıyaman Valiliği önünden kortej yürüyüşüyle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde devam etti. Kortej yürüyüşünde 100 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen kutlamalara Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verilerek ülkenin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında konuşması sonrası protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusunun ardından ilahiler ve dualar okundu.

Kaynak: İHA

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