Adıyaman Sincik'te 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sincik olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.