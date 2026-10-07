Sueda Kent Sitesi davasında mahkemeden iki isim için suç duyurusu kararı - Son Dakika
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Sueda Kent Sitesi davasında mahkemeden iki isim için suç duyurusu kararı

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Sueda Kent Sitesi davasında mahkemeden iki isim için suç duyurusu kararı
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6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da yıkılan ve 65 kişiye mezar olan Sueda Kent Sitesi davasında 10'uncu celse görüldü. Atatürk Üniversitesi'nin bilirkişi raporunu esas alan mahkeme, binanın yapıldığı dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olan Mahmut Özbek ve inşaat mühendisi Ferhat Bülent Özer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Tutuklama talepleri reddedilirken bir sonraki duruşma 21 Ocak 2027'ye bırakıldı.

Haber: Mehmet OFLAZ(ANKARA) - 

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 65 kişinin yaşamını yitirdiği Sueda Kent Sitesi davasında mahkeme, bilirkişi raporunda sorumlulukları bulunduğu belirtilen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Özbek ile dönemin belediye inşaat mühendisi Ferhat Bülent Özer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. 

Adıyaman'ın Merkez ilçesindeki Sueda Kent Sitesi B Blok'unun 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin önce müteahhit Mehmet Murat Bulut, müteahhit, mimari proje müellifi ve mimari fenni mesul Muhittin Büyük, şantiye şefi, statik proje müellifi ve statik fenni mesul Ömer Yılmaz hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. Ardından Adıyaman Belediyesi'nde görev yapan Aysel Ertemir, Bedir Leblebici, İrfan Günay Çelik ve Mehmet Bağcı hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı ve iki dosya birleştirildi.

MAĞDUR AVUKATLARI: SANIK YILMAZ TUTUKLANSIN

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu celseye, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı.

Mağdur avukatları, 3,5 yılı aşkın süredir firari olan ve 10'uncu celse öncesinde ifadesi alınarak adli kontrolle serbest bırakılan Ömer Yılmaz'ın serbest bırakılmasını kabul edilemez bularak tutuklanmasını talep etti.

Sanık Ömer Yılmaz'ın avukatı da müvekkilinin yalnızca statik proje müellifi olduğunu ve sahada sorumluluğunun bulunmadığını savunarak yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI VE MÜHENDİSE SUÇ DUYURUSU

Tevsii tahkikat talebi olduğunu belirten Cumhuriyet Savcısı, Atatürk Üniversitesi'nin 28 Nisan 2026 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda, binanın yapıldığı dönemde Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı olan Mahmut Özbek ile o dönem belediyede inşaat mühendisi olarak çalışan Ferhat Bülent Özer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, iddianame düzenlenmek suretiyle dosyaya sanık olarak eklenmelerini, dinlenmeyen tarafların beyanlarının alınmasını ve tutuklama taleplerinin reddedilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Savcı'nın talebi doğrultusunda Özbek ve Özer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve iddianame düzenlenmesi halinde dosyanın birleştirilmesine hükmetti. Heyet ayrıca sanıkların adli kontrollerinin devamına, tutuklanma taleplerinin reddine ve bir sonraki duruşmanın 21 Ocak 2027'de görülmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA
Atatürk ÜniversitesiBülent Özer3. SayfaAdıyamanBelediyeMahkemeİnşaatDepremAdliyeGüncelSon Dakika

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