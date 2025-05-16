Adıyaman'da 8. Bahar Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezi tarafından düzenlenen 8. Bahar Şenlikleri, belediyeye ait spor tesislerinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezi tarafından düzenlenen 8. Bahar Şenlikleri, renkli etkinlikleri ile büyük beğeni topladı. Toplum Merkezi'nde eğitim gören dezavantajlı çocuklar ve ailelerinin katılımıyla, belediyeye ait spor tesislerinde gerçekleşen şenlikte, halk oyunları, efe oyunları, yüz boyama etkinlikleri, yöresel çocuk oyunları, el sanatları stantları ve atölye çalışmaları yer aldı.

Etkinlikte, dezavantajlı çocukların sosyal yaşama katılımları desteklendi ve aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı. Halk oyunları, spor aktiviteleri, el sanatları ve boyama etkinliklerinin yanı sıra yöresel yarışmalar da şenliğe renk kattı. Şenlik boyunca ikram araçlarıyla katılımcılara yiyecek ve içecek servisi yapıldı.