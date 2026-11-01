Adıyaman\'da abartı egzozlu motosiklet otoparka çekildi, sürücü gözaltına alındı

ADIYAMAN'da abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, polise mukavemet gösterdiği gerekçisiyle gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Bulvarı, Yeni Valilik Binası önünde meydana geldi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında, yüksek ses çıkararak çevreyi rahatsız ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet durduruldu. Kontrolde, motosiklette mevzuata aykırı şekilde abartı egzoz bulunduğu tespit edildi. Sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, motosiklet çekici ile otoparka götürüldü. Öte yandan sürücü, denetim sırasında polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.