Adıyaman'da abartı egzozlu motosiklet otoparka çekildi, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da abartı egzozlu motosiklet otoparka çekildi, sürücü gözaltına alındı

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Adıyaman\'da abartı egzozlu motosiklet otoparka çekildi, sürücü gözaltına alındı
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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki Yeni Valilik Binası önünde yapılan denetimde abartı egzozlu motosiklet durduruldu; sürücüye cezai işlem uygulanırken motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü. Sürücü, denetim sırasında polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, polise mukavemet gösterdiği gerekçisiyle gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Bulvarı, Yeni Valilik Binası önünde meydana geldi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında, yüksek ses çıkararak çevreyi rahatsız ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet durduruldu. Kontrolde, motosiklette mevzuata aykırı şekilde abartı egzoz bulunduğu tespit edildi. Sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, motosiklet çekici ile otoparka götürüldü. Öte yandan sürücü, denetim sırasında polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Atatürk BulvarıMotosikletAdıyamanOtomobilGüncelSon Dakika

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