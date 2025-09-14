(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği açık hava sineması etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Eğriçay Parkı'nda "Adıyamanlılar Yıldızların Altında Buluşuyor" adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Unutursam Fısılda" filmi gösterildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen etkinlikte, izleyicilere Adıyaman Belediyesi tarafından patlamış mısır ikram edildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Açık Hava Sineması Etkinliğine Yoğun İlgi - Son Dakika
