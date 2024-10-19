Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Esentepe Mahallesi'ndeki dolmuş durağında iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan H.B. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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