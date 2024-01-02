14:55 • •
14:15 •
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular•
Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sümerevler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında, dün iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, Ramazan Karataş'ın (38) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Mehmet D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da bıçaklı kavgada öldürülen kişinin katili tutuklandı - Son Dakika