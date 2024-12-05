Adıyaman'da Çocuk Terastan Düştü

Adıyaman'da 7 katlı bir binanın terasından düşen çocuk hayatını kaybetti.
Azra Nisa Arslan (15), Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 7 katlı bir binanın terasındayken aniden dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü.
İhbarla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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