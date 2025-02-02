Adıyaman'da Deprem Davası: Tutuklu Sanık Yok! - Son Dakika
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Adıyaman'da Deprem Davası: Tutuklu Sanık Yok!

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Yapı denetiminde kusurlu olduğu belirtilen sanıklar tutuksuz yargılanıyor. Avukat, tutuklama talep ediyor.

02.02.2025 11:58
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Haber: Mehmet OFLAZ - Mehmet Duran ÖZKAN

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği Burak Yapı Sitesi davasında tutuklu sanık bulunmuyor. Müşteki avukatı Erhan Ülgül, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Müteahhitler, yapı denetimciler, şantiye şefleri, mühendisler ve kamu görevlilerinin asli kusurlu olduğuna dair rapor gelmesine rağmen bugün dosyamızda maalesef tutuklu sanık yok. Bütün sorumluların tutuklu yargılanması gerekmektedir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Merkez ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan Burak Yapı Sitesi'nin yıkılan A bloğunda 11 kişi, ağır hasar alan B bloğunda ise 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Kazim Oğuz ve Selçuk Sarıkaya, şantiye şefi Metin Bekir Sarıkaya, statik proje müellifi Sercan Güçlü, yapı denetim yetkilisi-statik proje ve uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül, yapı denetim yetkilisi Yusuf Kızılet, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk, kontrol elemanları Fatma Zehra Kızılet ve Sertaç Kılınç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Müşteki avukatı Erhan Ülgül, dava sürecini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Ülgül, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden sonra çok ciddi can kayıpları yaşandı. Biz bu can kayıpları yaşandıktan sonra mesleki olarak can kayıplarının yaşanmasına sebep olan bütün sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için savcılık boyutunda gerekli şikayetlerde bulunduk. Bu şikayetlerden sonra ivedilikle yol alındı, bazı tespitler yapıldı, bazı tutuklamalar oldu ama soruşturmalar maalesef başından bu aşamaya kadar tam olarak istediğimiz şekilde ilerlemedi. İlerlememesinin sebebi mevcut yıkımların ve ölümlerin meydana gelmesinde sadece binalarda yer alan mühendislerin ve müteahhitlerin sorumluluğu yoktu. Aynı zamanda bu projelere onay veren, eksik yapıların oluşmasına sebep veren kamu görevlerinde dosyalara dahil edilip kusurlarının tespit edilmesi gerekiyordu. Fakat bu noktada eksikler oldu. Bizim de dosyamızda ciddi eksikler oldu. Hatta gelinen aşamada bir yılı aşkın süreden sonra müteahhitlerin de tutuklukta kaldıkları sürelerin göz önüne alınmasıyla tahliyelerine karar verildi."

Avukat Ülgül, Burak Yapı Sitesi dosyasında tutuklu bulunan sanık olmadığına dikkati çekerek, "Hem yapı denetiminde görev alan şahısların, hem müteahhitlerin, hem imza atmış olan şantiye şeflerinin ve mühendislerin, hem kamu görevlilerinin asli kusurlu olduğuna dair rapor gelmesine rağmen bugün dosyamıza maalesef müteahhitler dahi tutuklu değiller" dedi.

"Bütün sorumluların tutuklu yargılanması gerekmektedir"

Ülgül, kamuoyu gündemine gelen bazı dosyaların dışındaki diğer davalarda hakkaniyete uygun işlem yapılmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bugün baktığımız süreçte her şehirde birkaç ana dava var. Bu ana davalarda müteahhitler tutuklu. Mesala Adıyaman'da kamuoyuna çok mal olmuş Grand İsias Otel dosyası dışında ki dosyalarda maalesef müteahhitler tutuksuz yargılanmakta. Temel kaygımız ve talebimiz şudur: sadece kamuoyuna mal olmuş bazı büyük davaların değil, bütün davalarda alınan bilirkişi raporları doğrultusunda hem müteahhitlerin, hem bütün ilgililerin yargılanmaları ve yargılanırken de tutukluk hallerinin devam etmesi gerekiyor.

Gündeme yansıyan haberlerden görüyoruz ki tahliye olan müteahhitler hakkında sonrasında çıkarılan tutuklama kararlarında müteahhitler bulunamıyor. Çünkü yurt dışına kaçmış olabiliyorlar. Böylesine ağır sonuçları olan, hali hazırda yaralarını sarmamış olduğumuz inanılmaz kayıplar olan dosyalarda ki bütün sorumluların tutuklu yargılanması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

Politika, Adıyaman, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Deprem Davası: Tutuklu Sanık Yok! - Son Dakika

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