Adıyaman'da Deprem Konutları İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Deprem Konutları İnşaatı Devam Ediyor

Adıyaman'daki İndere bölgesinde 855 blokta 16 bin 467 konut yapımı hızla sürüyor.

25.10.2024 00:46
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Türkiye'nin en büyük şantiyesinde binlerce işçi çalışıyor

Depremin vurduğu Adıyaman'da 855 blokta 16 bin 467 konutun inşası sürüyor

ADIYAMAN - Asrın felaketi sonrasında Türkiye'nin en büyük şantiyesinin kurulduğu Adıyaman'ın İndere bölgesinde 855 blokta 16 bin 467 konutun inşası sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde süren konutların yapımında toplam bin 900 şantiyede 153 bin işçi çalışıyor. Depremin en fazla etkilediği illerden birisi olan Adıyaman'da da konutların yapımı tüm hızıyla sürüyor. Toplam 5 Milyon 200 bin metrekareden daha fazla alanda inşaat çalışmalarının sürdüğü kentteki İndere Bölgesi'nde binlerce işçi gece gündüz çalışıyor. Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan İndere bölgesinde, farklı illerden gelen işçiler depremzedelerin evlerine yerleşmesi için çalışıyor.

Evleri bitirmek ve depremzedelere teslim etmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren işçilerden Mahmut Parlakyıldız, "Diyarbakır Bismil'den 9 ay önce buraya çalışmaya geldim. Şuan alçı sıva işi yapıyoruz. Gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Evimizden uzağız özlem var. Ama sırf onlar için çalışmaya gayret ediyoruz. Bir an önce evlerine kavuşsunlar diye çalışıyoruz" dedi.

Zeynel Şahin isimli bir diğer işçi de, "Ben Van'dan geldim, 7 aydır buradayım. Burada çalışıyorum. Depremzedeler biran önce evlerine kavuşsun diye gece gündüz çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Isı yalıtım dış cephe. Özlem, hasret desen var. Ne yapacağız elimizden geleni yapıyoruz. Depremzedeler biran önce evlerine kavuşsun diye biz de bu fedakarlığı yapıyoruz" sözlerini kullandı.

Emlak konut Uzman Yardımcısı Polat Yerlikaya ise, "Adıyaman'ın İndere Bölgesi'nde 5 milyon 200 bin metrekare ile Türkiye'nin en büyük şantiyesinde şuan çalışmalarımız hızla devam ediyor. Gece gündüz demeden biran evvel deprem konutlarını vermek için buradaki arkadaşlar canla başla çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Deprem Konutları İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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