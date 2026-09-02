Adıyaman'da depremde ailesini ve uzuvlarını kaybeden Taha, protezlerle hayata tutunup eczacılık hedefine kilitlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da depremde ailesini ve uzuvlarını kaybeden Taha, protezlerle hayata tutunup eczacılık hedefine kilitlendi

Adıyaman\'da depremde ailesini ve uzuvlarını kaybeden Taha, protezlerle hayata tutunup eczacılık hedefine kilitlendi
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Adıyaman'da 6 Şubat 2023'teki depremde 56 saat enkaz altında kalan 16 yaşındaki Taha Karar, ailesini, bacaklarını ve sol kolunu kaybetti. Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi'nde takılan protezler sayesinde yeniden yürümeye başlayan Taha, fizik tedavisinin ardından eczacılık bölümünde okumayı hedefliyor.

Adıyaman'da 56 saat enkaz altında kaldığı depremde ailesini, bacaklarını ve sol kolunu kaybeden 16 yaşındaki Taha Karar, Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi'nce takılan protezler sayesinde hayata tutunup eczacılık hedefine yoğunlaştı.

Karar ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yakalandı.

Binanın yıkılması nedeniyle baba Metin, anne Nazan ile çocukları 17 yaşındaki Fatih ve o dönem 13 yaşında olan Taha Karar, enkaz altında kaldı.

Taha Karar, afetten 56 saat sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerinin desteğiyle enkazdan yaralı kurtarıldı, babası, annesi ve ağabeyinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Adıyaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Karar'ın bacakları ve sol kolu ampute edildi.

Taha'nın yürüyebilmesi için Çocuk İyilik Merkezi devreye girdi

Depremlerin ardından Adana Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi, tekerlekli sandalye kullanan Karar'ın yeniden yürüyebilmesi için devreye girdi.

Merkezde ağırlanan gencin bacaklarına ve koluna protez takıldı. Operasyonun ardından yeniden ayağa kalkan Taha, vücudunu güçlendirmek için fizik tedavi görüyor.

"Depremden sonra hiç yürüyemeyeceğimi zannediyordum"

Lise öğrencisi Taha Karar, AA muhabirine, deprem nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Yeni bir hayata başladığını dile getiren Karar, "Annemi, babamı ve ağabeyimi kaybettim, tek ben kaldım. Depremden sonra hiç yürüyemeyeceğimi zannediyordum. Protezlerim oldu, şu anda iyiyim. Hem kendime geldim hem de ayaklandım." dedi.

Karar, Çocuk İyilik Merkezi sayesinde tekerlekli sandalyeden kurtulduğunu belirterek, merkezin görevlilerine teşekkür etti.

Eğitimini Adıyaman'da sürdüreceğini anlatan Karar, "Derslerime çalışıyorum. Üniversite hayatımda eczacılık bölümünde okumak istiyorum. Hem insanlara faydalı olmak hem de beni zorlamayacak bir işte çalışmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da depremde ailesini ve uzuvlarını kaybeden Taha, protezlerle hayata tutunup eczacılık hedefine kilitlendi - Son Dakika

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