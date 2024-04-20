Adıyaman\'da depremde hayatını kaybeden KKTC\'li öğrenciler için adalet talebi

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(ANKARA) - Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan İsias Otel'de yaşamını yitiren 35 KKTC'li öğrenci için "Adalete ışık tut" yürüyüşü düzenledi. Depremde kızı Selin'i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bizim tek dayanağımız bilimin gösterdiği doğrular ve hukukun üstünlüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti adaletinden de tek beklentimiz bu yöndedir." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan'da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşma öncesi aileler dün KKTC'de kayıpları için bir kez daha bir araya geldi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, depremde kaybettikleri yakınlarının ölümünde "olası kast" olduğunu belirterek "Adalete ışık tut" yürüyüşü yaptı. Ellerinde meşalelerle yürüyen aileler "İsias ortak davamızdır" ve "Adalet olası kastla gelecek" sloganları attı.

"BİZİM TEK DAYANAĞIMIZ BİLİMİN GÖSTERDİĞİ DOĞRULAR VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR"

Depremde kızı Selin'i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, şöyle konuştu:

"Günlerdir, haftalardır, aylardır, tam 438 gündür, birlikte kalplerimizin attığı, birlikte ağladığımız, birlikte yürüdüğümüz, birlikte mücadele ettiğimiz dava arkadaşlarımız, dava yolumuzun uzun olacağını en başından beri hep söyledik. Hepimiz bunun bilincindeydik, bugün de bilincindeyiz. Bildiğiniz gibi maalesef son günlerde davamızda bizleri üzen kararlar alınmıştır. Bizim tek dayanağımız bilimin gösterdiği doğrular ve hukukun üstünlüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti adaletinden de tek beklentimiz bu yöndedir.

İlk günden beri kapanmayacak yaralarımızı, yasımızı bir kenara koyarak bize bu acıyı yaşatanların ve koskoca bir nesli yok edenlerin cezasını çekmesi gerektiğini hep birlikte dile getirerek 'adalet, adalet' diye haykırdık. Bu haykırışımız 72 cana mezar olan bu yapının ortaya çıkmasında ismi geçen tüm kişiler ve sorumlular hak ettikleri en ağır hukuki cezaları alana kadar yani olası kastla yargılanıp hüküm giyene kadar devam edecektir"