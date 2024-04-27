Adıyaman'da depremzedeler için düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da depremzedeler için düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlendi

Adıyaman\'da depremzedeler için düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman'da depremden etkilenen çocuklar için düzenlenen etkinlikte, oyun parkuru, tiyatro, beceri ve zeka oyunları gibi birçok aktivite gerçekleştirildi. Çocuklar, sıfır atık standına ilgi göstererek çevre bilinci ve sıfır atık konularında bilgilendirildi.

27.04.2024 15:10
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.

Bakanlığa bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, depremzede çocuklar için Yeni Mahalle'deki K8 konteyner kentte düzenlenen etkinliklerde, oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zeka oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok aktivite düzenlendi.

Çocuklar, sıfır atık standına büyük ilgi gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık çalışmaları hakkında da bilgilendirilerek uygulamalı etkinlik gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Erkenez, gazetecilere, Bakanlıkları tarafından deprem bölgelerinde çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Kentte oluşturulan etkinlik alanlarında çocukların doyasıya eğlendiğini aktaran Erkenez, "Burada amaç deprem bölgesindeki konteyner kentlerde yaşayan çocukların motivasyonunu arttırmak bu noktada çevre bilinci ve sıfır atık noktasında çocukların bilgilendirilmesi." dedi.

Çocuklardan Selay Korkut ise etkinliğin çok eğlenceli olduğunu ve en çok sihirbazlık gösterisini sevdiğini söyledi.

Cemre Düşkün ise sıfır atık standını çok beğendiğini aktararak, burada çeşitli etkinlikler yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da depremzedeler için düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlendi - Son Dakika

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